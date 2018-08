Petro Welt Technologies AG plant Verdoppelung der Produktionskapazitäten von WellProp Russia DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges Petro Welt Technologies AG plant Verdoppelung der Produktionskapazitäten von WellProp Russia 27.08.2018 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wien, 27. August 2018 Im Einklang mit der Wachstumsstrategie der Gruppe und um den wachsenden Anforderungen des Marktes an die Produkte von WellProp von Kundenseite gerecht zu werden, genehmigte der Vorstand der Petro Welt Technologies AG die Ausarbeitung einer Projektdokumentation für den Bau der zweiten Produktionslinie in Kopeysk, um WellProp Russias jährliche Produktionskapazität von 50 000 auf 100 000 Tonnen Proppant zu erhöhen. Die Untersuchung wird Finanz- und Konstruktionsteile umfassen, um den wirtschaftlichen Wert und das Investitionsbudget des Unternehmens zu bewerten. Russische und internationale Kunden schätzen die Qualität des Produkts und sorgen für eine stabile und steigende Nachfrage. Petro Welt Technologies entwickelt eine alternative Rohstoffbasis für die neue Produktionslinie, die die Herstellungskosten senken und gleichzeitig die am Markt bekannte Qualität beibehalten kann. Nach den Prognosen von Petro Welt kann mit der Inbetriebnahme der zweiten Linie der Jahresumsatz von prognostizierten EUR 13 Mio. im Jahr 2018 auf EUR 25 Mio. bis EUR 30 Mio. im Zeitraum 2021-2022 gesteigert werden. Die neuen Produktionskapazitäten sollen verlässliche Voraussetzungen für die Expansion des Exports schaffen. Der Investitionsbedarf wird auf EUR 17 Mio. bis EUR 18 Mio. geschätzt. Kontakt: Martin Wende (Grayling Austria GmbH) IR contact T: +43 1 524 4300 0 | M: +43 664 605 08 806 martin.wende@grayling.com 27.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717681 27.08.2018

