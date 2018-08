Nachdem sich die Aktie der deutschen Biotech-Konzerns BRAIN seit dem Börsengang Anfang 2016 enorm stark entwickelt hatte, ist das Papier in den vergangenen Monaten in einen Konsolidierungskurs übergegangen. Am kommenden Freitag veröffentlicht das Unternehmen seine 9-Monatszahlen. Können diese überzeugen, könnte wieder Schwung in die Aktie kommen. Zumal sich der Jahresauftakt durchwachsen zeigte. "Nach einem schwachen ersten Quartal sehen wir im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 insbesondere im produktbezogenen Segment BioIndustrial Wachstumsimpulse. In Q2 2017/18 ist das BioIndustrial-Segment im Vergleich zu Q1 um 17,2 Prozent gewachsen", sagte BRAIN-Chef Jürgen Eck zur Vorlage der Halbjahreszahlen vor drei Monaten. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass im gesamten Geschäftsjahr 2017/18 in der BRAIN-Gruppe ein zweistelliges Umsatzwachstum erreicht wird, resultierend aus sowohl organischem als auch anorganischem Wachstum", so der Vorstandschef damals weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...