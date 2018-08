Hannover (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB: Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Verbindungstechnikspezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) von 60 auf 55 Euro Der Umsatz habe im ersten Halbajhr 2018 zugelegt, das EBITA sei aber zurückgegangen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...