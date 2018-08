Seit dem Bekanntwerden des Bilanzskandals Ende letzten Jahres war die Aktie von Steinhoff vor allem für Zocker interessant. Durch Kurssprünge, die intraday schon mal im zweistelligen Bereich liegen konnten, ergaben sich hier für Daytrader stets große Chancen. In der aktuellen Woche ist es aber etwas ruhiger um Steinhoff geworden. Zwar schwankt die Aktie noch immer spürbar, das passiert jetzt aber in einem deutlich engeren Bereich. Seit Montag bewegt das Papier sich fast ausschließlich in einem ... (Robert Sasse)

