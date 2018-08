Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (Frankfurt: 26N) gibt bekannt, dass Kryptokreditkarten mit Logo auf den kanadischen und europäischen Märkten eingeführt werden.



Die NetCents-Karte kann weltweit bei über 40 Millionen Händlern[1] benutzt werden, die Visa oder MasterCard annehmen.



Im Gegensatz zu anderen Krypto-Prepaidkarten am Markt müssen die NetCents-Karteninhaber keine Kryptowährung auf ihre Karte laden. Dadurch wird das Risiko schwankender Werte der Kryptowährung zwischen dem Zeitpunkt der Aufladung und der Zahlung ausgeschlossen. Die NetCents-Karte ist direkt mit den NetCents-Wallets der Nutzer verknüpft, damit Karteninhaber die Kryptowährung in ihrem Wallet direkt ausgeben können. Nutzer können bis zu drei Kryptowährungen auswählen, die sie über die Karte verwenden möchten. Die NetCents-Karte wird in die mobile App von NetCents integriert und ist mit Chip, PIN, Magnetstreifen und NFC-Funktionalität ausgestattet.



Das Unternehmen wird seine Instant Settlement-Technologie (sofortige Abrechnung) für Händler anpassen, um das Guthaben von Kryptowährung in die entsprechende Währung umzuwandeln und Käufe von Kunden und Händler in Echtzeit zu bezahlen. Nutzer können ihre Kryptowährung somit überall ausgeben, wo Visa oder MasterCard akzeptiert werden.



Das Unternehmen wird das Kreditkartenprogramm in das kürzlich bekannt gegebene White-Label Enterprise Partner Program integrieren. Unternehmenspartner erhalten so die Möglichkeit, eine Krypto-Kreditkarte mit Logo sowie den Instant Settlement-Dienst des Unternehmens zu nutzen. Das Unternehmen wird außerdem sein bevorstehendes Treueprogramm in das Kreditkartenprogramm mit Kryptowährung integrieren, um NetCents-Nutzer für Zahlungen mit Kryptowährung zu belohnen.



Das Kreditkartenprogramm wird im letzten Quartal 2018 kanadischen NetCents-Nutzern zur Verfügung stehen und die Einführung in Europa ist für Anfang 2019 geplant. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer Lösung für den US-Markt.



Informationen zu NetCents



NetCents ist eine Plattform für Online-Zahlungen der nächsten Generation, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zur digitalen Währung mithilfe der innovativen Blockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen und anderen an Lösungen, um Online-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten.



NetCents Technology ist in das Automated Clearing House (ACH) integriert und bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen (Money Services Business - MSB) registriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden. NetCents kann weltweit für Zahlungstransaktionen in 194 Ländern genutzt werden und bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre Zahlungsmethode selbst zu wählen - frei nach dem Motto: Pay. Your Way.







Im Namen des Vorstands



NetCents Technology Inc.



"Clayton Moore"



Clayton Moore, Geschäftsführer, Gründer und Direktor



NetCents Technology Inc.



Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),



Vancouver, BC, V7X 1M4



Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen



Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Leistungsentwicklung zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.



Besuchen Sie die Unternehmenswebseite unter http://www.net-cents.com oder wenden Sie sich an Gord Jessop, Präsident: gord.jessop@net-cents.com, 604-895-7423



