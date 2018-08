HAEMATO AG: Zwischenbericht 2018 DGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis HAEMATO AG: Zwischenbericht 2018 24.08.2018 / 17:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im ersten Halbjahr 2018 hat der HAEMATO Konzern den Umsatz im Verhältnis zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3,6 % auf insgesamt Mio. EUR 143,7 steigern können. Das EBIT beträgt TEUR 6.484,6 (Vorjahreszeitraum: TEUR 3.182,8). Der Konzerngewinn per 30.06.2018 beläuft sich auf TEUR 5.044,5 und liegt somit ebenfalls deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreswert vom 30.06.2017 in Höhe von TEUR 2.164. Der Zwischenbericht der HAEMATO AG ist ab sofort einsehbar unter https://haemato.ag/investoren/veroeffentlichungen Kontakt: HAEMATO AG, Investor Relations Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 ir@haemato.de 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HAEMATO AG Lilienthalstraße 5c 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 Fax: +49 (0)30 897 30 86 79 E-Mail: ir@haemato.de Internet: www.haemato.de ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717511 24.08.2018

ISIN DE0006190705

AXC0218 2018-08-24/17:11