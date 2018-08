Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Moers (pta033/24.08.2018/16:40) - Moers, 24.8.2018: Die amalphi ag meldet mit ihrem ungeprüften Halbjahresabschluss 2018 für das erste Halbjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von TEur 920,5 (Vorjahr: TEur 940,8) sowie einen Verlust nach Steuern und Zinsen in Höhe von TEur -429,9 (Vorjahr: TEur -336,7).



Der leicht gesunkene Umsatz resultiert aus der Beendigung von zwei Verträgen mit größeren Kunden auf Grund deren interner Umstrukturierungen. Zudem konnte das Partnergeschäft nicht wie geplant deutlich ausgebaut werden. Trotz stabiler Personal- und Materialkosten hat sich damit das Ergebnis nach Steuern um TEur 93,2 verschlechtert. Der Grund hierfür liegt insbesondere an den sonstigen Kosten in Höhe von ca. TEur 80, die im Zusammenhang mit der im Juni durchgeführten Barkapitalerhöhung für Prosekterstellung und sonstigen Beratungsleistungen angefallen sind.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug TEur -384,4 (Vorjahr: TEur -274,9) und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus oben genannten Grund verschlechtert. Der Zinsaufwand fiel mit TEur 45,6 (Vorjahr: TEur 61,8) aufgrund verbesserter Konditionen der Fremdmittel geringer aus als im Vergleichshalbjahr.



Ausblick 2018



Obwohl die Umsätze zum Halbjahr unter den Erwartungen liegen, ist die Gesellschaft zuversichtlich, dass im Gesamtjahr 2018 eine deutliche Umsatzsteigerung auf TEur 2.500 - 2.700 (Vorjahr: TEur 1.940,8) noch erreicht werden kann, da aktuell mehrere großvolumige Projekte in aussichtsreichen Verhandlungen sind.



Der komplette Halbjahresabschluss wird am 29. August auf der Internetseite unter http://www.amalphi.de/finanzberichte.html veröffentlicht.



Über amalphi



Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance).



