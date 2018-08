Halbjahresbericht 2018 EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Halbjahresbericht 2018 24.08.2018 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konzernentwicklung im 1. Halbjahr 2018 * Das Betriebsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von -2,6 Mio. CHF auf 2,7 Mio. CHF. * Die konsolidierte Bilanzsumme per 30. Juni 2018 blieb mit 927,1 Mio. CHF nahezu unverändert im Vergleich zum 31. Dezember 2017 (926,2 Mio. CHF). * Während sich die kurzfristigen Vermögenswerte infolge des Wegfalls der in bar hinterlegten Bankgarantie für das Übernahmeangebot um 133,8 Mio. CHF verringerten, stiegen die langfristigen Vermögenswerte um 134,7 Mio. CHF an. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der erstmaligen Vollkonsolidierung der Constantin Medien AG bei der Highlight Communications AG, die zu einem deutlichen Zuwachs bei den immateriellen Vermögenswerten und den Geschäfts- oder Firmenwerten führte. * Das Eigenkapital reduzierte sich aufgrund eines Rückgangs der nicht beherrschenden Anteile um 100,6 Mio. CHF auf 411,1 Mio. CHF. Der Grund ist die Erhöhung der Beteiligung an der Highlight Communications AG von 25% auf 44,71%. Der detaillierte Halbjahresbericht 2018 ist unter www.hlee.ch abrufbar. Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 717497 24.08.2018 CET/CEST

