Von Ciara Linnane

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US ist am 20. August Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Hacker konnten sich Zugang zu persönlichen Daten einiger Kunden verschaffen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Auf sensible Informationen sei bei dem Angriff nicht zugegriffen worden, aber Namen, Postleitzahlen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Kontonummer und -art wurden möglicherweise offengelegt. Die Tochter der Deutschen Telekom hat den Vorfall den Behörden gemeldet. Laut Medienberichten waren zwei Millionen Konten betroffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2018 11:59 ET (15:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.