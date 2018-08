Hamburg (ots) -



Wo steht mein Unternehmen? Wie zukunftsfähig bin ich aufgestellt? Diese Fragen muss sich in Zeiten galoppierender digitaler Transformation jeder deutsche Unternehmer stellen. Dennoch verzichten mehr als 75 Prozent darauf, in digitale Geschäftsmodelle zu investieren. So eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom. Damit droht ein großer Teil der deutschen Unternehmen den Anschluss zu verlieren - vor allem der Mittelstand. DUB UNTERNEHMER liefert Antworten. Mit dem Pisa-Test für den deutschen Mittelstand haben DUB UNTERNEHMER-Magazin und KPMG Atlas in Kooperation mit der Universität Paderborn und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) den SMART COMPANY-Schnellcheck mit 12 Fragen zur digitalen Standortbestimmung entwickelt. Jetzt testen unter dub.de/schnellcheck. Jeder Teilnehmer erhält sofort sein Zwischenzeugnis in Sachen Zukunft und zusätzlich einen DUB UNTERNEHMER-Mediengutschein im Wert von 45 Euro, um sich wie von der aktuellen Titelgeschichte - den revolutionären Konsequenzen von "New Work" - inspirieren zu lassen.



Schnell ist das Stichwort, denn Firmenchefs müssen schnell handeln: Unternehmen, die jetzt die Themen Kultur, Führung, Mission und Zweck nicht in Angriff nehmen, sind zum Scheitern verurteilt. Das sind die Ergebnisse zweijähriger Studien des Buchautors, Technologie-Experten und Singularity University-Dozenten, Pascal Finette. Im Interview mit DUB UNTERNEHMER warnt er vor Trägheit: "Der technologische Wandel ist am Anfang langsam - und plötzlich ändert sich alles."



"Tech-Trends sind keine kurzweilige Erscheinung, sondern langwierige überlegte Entwicklungen, die aus tiefen Bedürfnissen heraus entstehen", erklärt Amy Webb im DUB UNTERNEHMER-Interview. Für die US-Autorin und Gründerin des Future Today Institute ist künstliche Intelligenz die "dritte Ära der Informatik" - mit enormem Einfluss auf Berufsleben, Verwaltung und Privatleben. Webb ist die gefragteste Zukunftsforscherin ihrer Zeit. Sie prophezeit unter anderem: "2018 markiert den Anfang vom Ende des Smartphones" und rechnet mit einem zeitnahen Durchbruch von intelligenten tragbaren Geräten wie Hörgeräten oder Brillen.



Weckrufe hört auch der, der nach Estland reist - so wie der DUB UNTERNEHMER-Club. Sprich die Redaktion und ihre Gäste. Die estnische Regierung entwickelt erfolgreich die digitale Gesellschaft: Auf dem digitalen Personalausweis sind alle Daten, die dem Staat anvertraut wurden. Die Steuererklärung ist mit drei Klicks erledigt. Online-Wahlen gibt's seit 2005. Was wir daraus lernen können, steht in Ausgabe 4.2018 des DUB UNTERNEHMER-Magazins ist ab 24. August für 7,50 Euro am Kiosk erhältlich. Zudem gibt es das DUB UNTERNEHMER-Magazin jetzt kostenlos als E-Paper auf dub.de/epaper.



