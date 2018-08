Halle (ots) - Gerade wegen dieser goldenen Ausgangslage muss sich die Koalition fragen lassen, ob sie genug daraus macht. Sie hat sich entschieden, für einige Seniorengruppen die Ansprüche an die gesetzliche Rente zu erhöhen. Sie diskutiert viel über Digitalisierung und den Investitionsbedarf am Standort Deutschland. Eine wirkliche Offensive aber ist nicht zu erkennen.



