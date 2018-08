Berlin (ots) - Dass es nicht zu Waldbränden kommt, dazu muss jeder Einzelne beitragen. Dieses Verantwortungsgefühl fängt schon damit an, dass man auf der Autobahn eben keine Zigarettenkippe aus dem Fenster schnippt. Leider passiert auch das immer wieder. Schlimmer sind nur die Leute, die trotz höchster Waldbrandgefahr auf den Grillabend nicht verzichten wollen. In solchen Fällen helfen nur harte Sanktionen. Wer erwischt wird, muss tief ins Portemonnaie greifen und zahlen. Wer womöglich noch einen Waldbrand auslöst, muss strafrechtlich belangt werden.



