Equinet hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel runter auf 41 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Aareal Bank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 42 auf 41 Euro gesenkt. Der Kursabschlag in Reaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben und mache die Aktie des Gewerbeimmobilien-Finanzierers attraktiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie.

HSBC hebt Wacker Chemie auf 'Buy' und Ziel auf 150 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben. Das Spezialchemie-Unternehmen dürfte im Geschäft mit Siliconprodukten weiteres Wachstum ausweisen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem spreche die Preisstabilisierung in der Sparte Polysilicon für eine Erholung des Angebot-Nachfrage-Verhältnisses. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

HSBC senkt Hamborner Reit auf 'Hold' - Ziel runter auf 10,40 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Hamborner Reit von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11,30 auf 10,40 Euro gesenkt. Die negativere Einschätzung der Aktie resultiere aus einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Immobilienunternehmen benötige ein aktiveres Portfoliomanagement, um den Verwässerungseffekt weiterer Kapitalspritzen zu mildern. Das starke zweite Quartal sei keine Überraschung gewesen.

UBS hebt Libery Global auf 'Buy' und senkt Ziel auf 33,50 Dollar

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Liberty Global von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37,00 auf 33,50 US-Dollar gesenkt. Die Zufuhr von Kapital aus den konzerneigenen Geschäftsaktivitäten in Großbritannien und Belgien dürfte sich bei dem Medienkonzern beschleunigen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Liberty Global könnte sich daher entschulden, ein beträchtliches Aktienrückkaufprogramm starten und Zukäufe in der Schweiz tätigen.

DZ Bank senkt fairen für Bayer auf 84 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler begründete die Anpassung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Änderungen bei den erwarteten Kostensynergien im Zuge der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto sowie einer höheren Verwässerung der Anteile in Folge der gestiegenen Aktienanzahl nach der Kapitalerhöhung. Die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal würden von der Erstkonsolidierung von Monsanto bestimmt werden. Die anstehende Integration könnte von der Glyphosat-Klagewelle in den USA überlagert wird. Kurzfristig positive Impulse könnten hier nur von günstigen Gerichtsentscheidungen ausgehen.

DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 46 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Anlass der Studie ist unter anderem ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), demzufolge eine pauschale Gebühr von 2,50 Euro für die elektronische Übermittlung einer Eintrittskarte zum Selbstausdrucken unzulässig sei. Die negativen Effekte aus dem Wegfall von Servicepauschalen infolge des BGH-Urteils dürften sehr gering ausfallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der zunehmenden Bedeutung von Konzerten als Haupterlösquelle für Künstler und der Verschiebung des stationären Ticketvertriebs auf Online-Plattformen seien die strukturellen Wachstumstreiber intakt.

Warburg Research senkt Ziel für Continental auf 220 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental nach einer Gewinnwarnung von 265 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die reduzierten Jahresziele des Reifenherstellers und Autozulieferers habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der mit dem 17-prozentigen Kurseinbruch nach der Gewinnwarnung einhergehende Vertrauensverlust des Marktes eröffne langfristig orientierten Anlegern aber eine günstige Einstiegschance.

Goldman hebt Ziel für Sunrise auf 107 Franken - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sunrise Communications nach Zahlen zum zweiten Quartal von 100 auf 107 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Dynamik des Schweizer Telekomunternehmens bleibe stark, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2018 bis 2022.

Independent senkt Ziel für VW-Vorzüge auf 155 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien nach dem gekündigten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Lkw-Tochter MAN von 161 auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autokonzern habe trotz der Kündigung immer noch eine starke Kontrolle über MAN, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die konjunkturellen Unsicherheiten, die Diesel-Thematik, der Kartellverdacht sowie die begrenzte Berechenbarkeit der Ertragsperspektiven sprächen aber gegen einen deutlich steigenden Aktienkurs.

JPMorgan sieht günstige Einstiegschance bei Talanx - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Michael Huttner sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuell eine günstige Einstiegschance in die Papiere des Versicherungskonzerns. Der Abschlag zum inneren Wert sei historisch hoch - gerade mit Blick auf den Marktwert der Tochter Hannover Rück.

