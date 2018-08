Stuttgart (ots) - Bund und Länder erreichen zwar einen Haushaltsüberschuss nach dem anderen, doch sie denken nicht daran, dem Steuerzahler etwas zurückzugeben. Dabei geht es auch um ein Signal an die Menschen, die mit ihren Steuern und Beiträgen den Staat finanzieren. Die Belastung der Bürger nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Steuerquote ist in Deutschland auf 23,5 Prozent gestiegen - der Trend deutet weiter nach oben. Damit beansprucht der Staat einen immer höheren Teil der volkswirtschaftlichen Leistung für sich. Die letzte Einkommensteuerreform ist dagegen fast 20 Jahre alt. Die Politik gäbe mit einer Entlastung zu erkennen, dass sie die Leistungen der Bürger honoriert.



