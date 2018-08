Die Aktie von Conti schießt es nach der Gewinnwarnung zeitweise 13 Prozent weg, sie liegt damit fast 100 Euro unter ihrem Top. Conti ist im Bärenmarkt per Definition, so wie viele Aktien schon. In den USA liegt der Optimismus der Fondsmanager auf 4-Jahreshoch. US-Aktien sollte man mit der Kneifzange nicht anfassen langfristig, so denken wir. ...

