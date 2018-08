Nächsten Monat startet die reguläre NFL-Saison, und mehr als 100 Mio. Mitglieder von Amazon (WKN:906866) auf der ganzen Welt können die Donnerstagabend-Spiele über Prime Instant Video streamen. Kommenden Dezember können auch die Mitglieder in Großbritannien 20 Spiele der Premier League streamen, die exklusiv bei Prime übertragen werden. MLB-Fans konnten in dieser Saison zudem Baseball-Spiele an Wochentagen am Nachmittag auf Facebook (WKN:A1JWVX) streamen, nachdem das Unternehmen einen Vertrag über die Rechte an 25 Spielen unterzeichnet hatte. Fußballfans können sich auch 22 Spiele der Major League auf Facebook ansehen. Zuletzt erwarb Facebook die Rechte zur Ausstrahlung von La-Liga-Fußball in acht südasiatischen Ländern, ...

