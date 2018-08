* Wie eine Kaufoption ohne Verfallsdatum* Der Clou: Bau der Mine nur bei höherem Goldpreis* Eine hervorragende Kaufgelegenheit* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Kein Interesse an Elektroautos - trotz staatlicher Prämien

Liebe Leser,



die Indikatoren für Gold sind geradezu schreiend bullish. Damit gleicht die aktuelle Lage der Zeit um die Jahrtausendwende, als der Goldpreis bei weniger als 300 $ pro Unze notierte. Er befand sich damals am Beginn einer 10-jährigen Hausse, in deren Verlauf der Kurs auf 1.900 $ pro Unze stieg.



Fänden Sie es nicht großartig, an einer solchen Bewegung sogar überproportional teilzuhaben? Und dabei keine Derivate mit all ihren Haken und Ösen zu verwenden? Nicht wie mit einer Option, die ja immer ein Verfallsdatum hat, gegen die Zeit anzurennen? Und kein Produkt zu verwenden, hinter dem letztlich doch nur ein Zahlungsversprechen einer Großbank steht?

