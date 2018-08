Am Freitag startete die Bundesliga in die neue Saison. Freuen dürfen sich die BVB-Anhänger und Aktionäre auf Neuzugang Axel Witsel. Schon im Pokalspiel gegen Greuther Fürth deutete der belgische Nationalspieler an, dass er für die schwarzgelben eine großartige Verstärkung sein kann. Ohnehin hat der BVB für die neue Saison tief in die Tasche gegriffen. 73 Millionen Euro haben Watzke & Co für Witsel, Delaney, Diallo und Wolf ausgegeben. Es ist davon auszugehen, dass die BVB-Macher Watzke und Zorc noch den einen oder anderen spannenden Deal einfädeln werden. Vor allem im Sturmzentrum klafft nach dem Wechsel von Aubameyang und der Rückkehr von Batshuayi zurück zu Chelsea eine große Lücke.

