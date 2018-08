Der in Frankfurt an der Börse notierte Linzer IT-Dienstleister S&T erhöht für die Kontron -Übernahme noch einmal sein Grundkapital. Insgesamt sollen knapp 2,2 Millionen neue Aktien zum Preis von 23,37 Euro ausgegeben worden, teilte der Konzern am Sonntag in Linz mit. Das Grundkapital erhöhe sich so gegen Sacheinlagen um gut 3,4 Prozent. So soll die Übernahme von 49 Prozent der Kanada-Tochter von Kontron, der Kontron Canada Inc., gestemmt werden.

Die neuen Aktien zeichnet die Ennoconn Investments Holdings Co. LTD und bringt dafür ihre 49 Prozent an Kontron Canada ein. Außerdem soll Ennoconn Investments Holdings eine bare Zuzahlung von 0,15 Euro je eingebrachter Aktie erhalten. Die übrigen 51 Prozent an der Kontron Canada hält derzeit die Kontron S&T AG, an der die S&T AG mit rund 95 Prozent beteiligt ist. Bestehende Aktionäre werden vom Bezug neuer Aktien ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat muss dem Beschluss noch zustimmen.

Ennocon ist eine Tochter des taiwanesischen Apple -Zulieferers Foxconn und hält knapp ein Viertel der S&T-Aktien, gut drei Viertel sind im Streubesitz. Ennocon war im Oktober 2016 bei S&T mittels einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung eingestiegen, den damaligen Erlös hatte S&T bereits in den Erwerb der ersten 30 Prozent der Kontron gesteckt. Im Mai und November 2017 folgten weitere Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, um Kontron zu schlucken./tsk/ade/APA/jha

ISIN DE0006053952 US0378331005 AT0000A0E9W5

