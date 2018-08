Grüne Woche im DAX, doch von Rekordlevels der Wall Street weit entfernt

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) und die Wall Street.

Eine durchweg grüne Woche gab es an den Aktienbörsen zu verzeichnen. Mit 1,5 Prozent Wochenplus konnte der DAX davon recht gut profitieren, doch letztlich nicht an der Rekordjagd an der Wall Street teilhaben. Wie sich dies im Chartbild darstellt, erörtere ich in dieser Chartanalyse für die Kalenderwoche 35.

Leicht aufwärts im DAX

Immerhin vier Gewinntage verzeichnete der DAX in der vergangenen Handelswoche. Dabei kam er jedoch nur mit Minischritten voran. Der Montag war hierbei noch der volatilste Handelstag mit einer Bandbreite von 127 Punkten. Dem stand der Donnerstag mit nur 57 Punkten zischen Tagestief und Tageshoch entgegen.

Trotz dieser eher langweiligen Handelswoche gab es natürlich auch im Chartbild einige spannende Situationen. Vor allem der Wochenstart hatte es in sich, denn hier wurde noch einmal die Unterstützung aus der vorherigen Wochenanalyse (zum Nachlesen) bestätigt:

Von diesem Punkt aus startete bereits der Freitag aus der Handelswoche 33 und setzte die Bewegung dann am Montag der letzten Woche eindrucksvoll fort. Ein kleines GAP entstand jedoch, welches womöglich später noch einmal unsere Aufmerksamkeit verdienen sollte.

Wie sich dies fortsetzte, erkennt man hier ebenfalls. Viel weniger dynamisch und mit weniger Momentum behaftet. Es bildete sich ein Widerstand heraus, welcher im gleichen Chartbild nun gut sichtbar ist:

Diesen konnten Trader bereits am Donnerstag gut nutzen und tauschten sich dazu auch im Forum von wallstreet-online konstruktiv aus:

