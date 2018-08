Halle (ots) - Den Videobeweis abzuschaffen, steht nicht zur Debatte. Die Vorteile liegen auf der Hand. Um zu in der Mehrzahl richtigen Entscheidungen zu kommen, braucht es auch keine Task-Force, wie sie Bayern-Chef Karlheinz Rummenigge forderte. Die Referees in den Kontrollräumen benötigen nur klare Linien: Wann sie eingreifen sollen und wie viel Verbindlichkeit ihre Vorschläge haben.



