Silber ist in den vergangenen Wochen wie die große Schwester Gold deutlich unter die Räder geraten. Die Charttechniker gehen hier von einem massiven Abwärtslauf aus, der sich in den Kursen seit Anfang Juli widerspiegeln würde. Seither hat die Notierung um fast 10 % nachgegeben. Allerdings hat sich kurzfristig eine bestimmte Erholungstendenz gezeigt, die ein schönes Comeback nach oben möglich machen würden. Denn: Der Silberpreis ist gleich zweimal in Höhe von etwa 14,50 Euro auf einen Boden gestoßen, ... (Moritz von Betzenstein)

