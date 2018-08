The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 0GB XFRA GB0006870611 GB GROUP PLC LS-,25 EQ01 EQU EUR N

CA 1HO XFRA GB0007282386 REDROW PLC LS-,10 EQ01 EQU EUR N

CA 21Q XFRA GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -,220895 EQ01 EQU EUR N

CA 78C XFRA GB00B89J2419 CLINIGEN GROUP PLC LS-001 EQ01 EQU EUR N

CA KS3 XFRA GB00BBQ38507 KEYWORDS STUDIOS LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA JR0 XFRA GB00BCRX1J15 JUST GROUP PLC LS -,10 EQ01 EQU EUR N

CA COUD XFRA GB00BV9FP302 COMPUTACENTER LS-,075555 EQ01 EQU EUR N

CA 1T4 XFRA GB00BZ3CNK81 TORM PLC A DK-,01 EQ01 EQU EUR N

CA P55 XFRA IL0011284465 PLUS500 LTD. LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA GCS1 XFRA IT0003690283 GRUPPO CERAM. RICCHETTI EQ01 EQU EUR Y

CA TI5 XFRA IT0004359037 TERNIENERGIA S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA OCE XFRA SE0001296542 CORTUS ENERGY AB SK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 1YG XFRA SE0005003654 IMMUNICUM AB EQ01 EQU EUR N

CA 1DO XFRA SE0005624756 DOXA AB (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA 1KU XFRA US05351X1019 AVAYA HLDGS CORP. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA DWNP XFRA US25161M1036 DEUTSCHE WOHNEN ADRS/1/2 EQ01 EQU EUR N

CA KGX1 XFRA US4972161016 KION GROUP AG ADRS/1/4 EQ01 EQU EUR N

CA OSRA XFRA US68840Y1064 OSRAM LICHT AG ADRS/0,333 EQ01 EQU EUR N

CA XSDG XFRA US7960542030 SAMSUNG SDI GDR(144A)/4 EQ01 EQU EUR N

CA 2TJ XFRA US8790801091 TEJON RANCH CO. DL-,50 EQ01 EQU EUR N