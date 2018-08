Erzeugen & speichern: SFC Energy präsentiert ganzheitliche Energielösung für mehr Freiheit und Komfort unterwegs DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges Erzeugen & speichern: SFC Energy präsentiert ganzheitliche Energielösung für mehr Freiheit und Komfort unterwegs 27.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung Erzeugen & speichern: SFC Energy präsentiert ganzheitliche Energielösung für mehr Freiheit und Komfort unterwegs - Neue EFOY GO! bietet noch mehr Flexibilität je nach Nutzerbedarf. - SFC Energy baut Kompetenzen in netzferner Stromversorgung und Stromspeicherung im Bereich Lithium-Batterien weiter aus. - Brennstoffzellen- und Stromspeicherprodukte von SFC Energy leisten Beitrag zur Schadstoffreduzierung und ermöglichen mehr Elektromobilität. Brunnthal/München, Deutschland, 27. August 2018 - SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, präsentiert zum Caravan Salon Düsseldorf 2018 ganzheitliche Konzepte zur netzfernen Stromerzeugung und Stromspeicherung unterwegs für Caravaning, Camping und zahlreiche weitere Endverbraucheranwendungen. Zur Messe zeigt SFC Energy erstmals die Neuauflage des EFOY GO! Power Packs. In den neuen Modellen wurde die Batteriekapazität um 25 % auf 25 Ah/300 Wh gesteigert. Zukünftig wird der effiziente Stromspeicher für unterwegs in zwei Varianten verfügbar sein: mit und ohne Wechselrichter. Die neue EFOY GO! verfügt über bis zu drei 12 V-Anschlüsse, davon neuerdings ein 12 V-Hochstromanschluss und 4 USB-Anschlüsse, sowie - bei der Variante mit 400 W-Wechselrichter - einen 230 V-Anschluss. Mehrere Geräte können gleichzeitig geladen bzw. betrieben werden, ebenso ist paralleler Lade- und Entladebetrieb möglich. Bei einem Gewicht von unter sechs Kilogramm können die kompakten Geräte ohne Aufwand überall hin mitgenommen werden. Mit den erweiterten Eigenschaften setzt SFC Energy die Wünsche von Großkunden und Endanwendern für noch komfortableren, zuverlässigeren Strom unterwegs um. "Die effiziente Kombination von Stromerzeugung und Stromspeicherung direkt am Ort des Verbrauchs wird immer wichtiger", sagt Björn Ledergerber, Vice President Clean Energy & Mobility von SFC Energy. "Insbesondere unterwegs entscheidet eine zuverlässige netzferne Stromversorgung über die Qualität der verbrachten Zeit: ob im Garten, am Strand oder am Campingplatz: Mobile Geräte wie Tablet, Kühlbox oder professionelles Equipment aller Art sollen auch fern der Steckdose rund um die Uhr unterbrechungsfrei funktionieren. Unsere Kompetenz und unseren Erfolg als Komplettanbieter von integrierten Stromversorgungslösungen im netzfernen Industrie- und Verteidigungsbereich stellen wir jetzt verstärkt auch Endverbrauchern für ihren Strombedarf unterwegs zur Verfügung." In der neuen EFOY GO! steckt innovative Lithium-Batterietechnologie. Kombiniert mit der umweltfreundlichen EFOY Brennstoffzelle bietet sie zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und intelligente Kombinationsflexibilität: Das kleine Kraftpaket kann auch über ein Solarmodul, den 12 V-Anschluss im Auto oder die Steckdose daheim wieder aufgeladen werden. Die neuen EFOY GO! Modelle kommen ab Anfang 2019 in den Handel. Auf dem Caravan Salon Düsseldorf zeigt SFC Energy die neuen EFOY GO! Modelle auf dem EFOY-Stand 13A36 in Halle 13. Weitere Informationen zu den netzfernen EFOY Stromversorgungs- und Stromspeicherlösungen von SFC Energy für Freizeit- und Endverbraucheranwendungen unter www.efoy-comfort.com, www.efoy-go.com und www.sfc.com. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). SFC Pressekontakt Ulrike Bienert-Loy (vormals Schramm) Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.com 27.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 