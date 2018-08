Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat nun auch das Okay für Kymriah von der Europäischen Kommission erhalten. Die zugelassenen Indikationen umfassen die Behandlung pädiatrischer und junger Erwachsener bis zu 25 Jahren mit akuter lymphoblastischer B-Zell-Leukämie (ALL), die refraktär sind, bei denen nach der Transplantation ein Rezidiv eingetreten ist oder bei denen ein zweites oder späteres Rezidiv eingetreten ist, sowie erwachsener Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem (r/r) diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien, so Novartis in einer Mitteilung.

