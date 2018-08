Der Saisonstart ist geglückt. Borussia Dortmund fegte am Sonntagabend RB Leipzig mit 4 zu 1 aus dem Stadion. DER AKTIONÄR hat bereits in den letzten Wochen darauf hingewiesen, dass die BVB-Macher vor allem mit Axel Witsel eine echte Verstärkung verpflichten konnten. Die Rekordzahlen, die Watzke und Co vor wenigen Tagen veröffentlichten, sind eine positive Randnotiz. Umsatz plus 32,1 Prozent auf 536 Millionen Euro. Das Konzernergebnis nach Steuern kletterte von 8,2 Millionen Euro auf 28,5 Millionen Euro.

