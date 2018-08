FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat die Zulassung von Larotrectinib, dem Hoffnungsträger unter den neuartigen Krebsmedikamenten, in der Europäischen Union beantragt. Der Antrag wurde bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Behandlung von krebskranken Kindern und Erwachsenen gestellt, deren lokal fortgeschrittene oder metastasierte solide Tumoren mit bestimmten Genveränderungen verbunden sind. Bayer entwickelt Larotrectinib zusammen mit dem US-Partner Loxo Oncology.

"Die Zulassung von Larotrectinib würde einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung bedeuten", so Scott Fields, Senior Vice President und Leiter der onkologischen Entwicklung bei Bayer. "Dieser neue Ansatz richtet sich gegen die Veränderung im Genom, die das Krebswachstum fördert, unabhängig davon, an welcher Stelle im Körper der Krebs entstanden ist."

Larotrectinib wurde zur Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren mit einer Fusion in den neurotrophen Tyrosin-Rezeptor-Kinase (NTRK)-Genen entwickelt.

August 27, 2018

