DAX & Co sind wieder da

Der Aktienmarkt hat sich klar erholt. DAX & Co entwickelten sich in der Vorwoche allesamt positiv. Der S&P 500 und der Nasdaq Comp. erzielten am Freitag sogar neue Allzeithochs. Die "Börsenampel" steht damit weiterhin auf "Grün". Auch Gold und Rohöl stiegen wieder an (+2,4% bzw. +5,4%). Sogar der Euro-Index konnte kräftig zulegen (+1,5%), jedoch liegt dieser seit Jahresbeginn immer noch um fast 4% im Minus.

Zusammenfassung:

? "Short-Halten", wegen aktueller Gegenbewegung (X-Säule). Durch Unterschreiten von 11.795 Punkten (am Montag, den 26.03.2018) wurde ein Shortsignal gebildet. Folglich befindet sich der DAX kurzfristig (Sekundärtrend) in einem fallenden Trend. Langfristig gilt weiterhin der bekannte Aufwärtstrend.

Den vollständigen Artikel lesen ...