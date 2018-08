Selbst große Fans von Elon Musk zweifeln in diesen Stunden am illustren Elektroauto-Pionier. Wenige Tage nachdem Elon Musk ("nicht bekifft", wie er danach versicherte) den berühmtem "Funding secured"-Tweet absetze, der vom Plan der Privatisierung handelte, rudert er nun zurück. Jetzt gab der Tesla-Chef bekannt: "Ich glaube es ist der bessere Weg, dass Tesla an der Börse bleibt." Begründung: Viele große Anleger ziehen einen liquiden Handel der Aktie vor, zudem sei der Prozess, sich von der Börse zu verabschieden, komplexer als gedacht. Man müsse vielmehr "absolut fokussiert" bleiben, das Model 3 im großen Maßstab zu produzieren und "profitabel zu werden."

