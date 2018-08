Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 25,00 Euro angehoben. Der Hafenbetreiber sei der größte Profiteur der Pläne der Reederei Hapag-Lloyd, vier von fünf Transatlantik-Linien von Bremerhaven nach Hamburg zu verlagern, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem Container-Segment der HHLA dürfte dies einen kräftigen Schub bringen und die Volumen- und Gewinnentwicklung in den nächsten Quartalen stützen./ajx/la

Datum der Analyse: 27.08.2018

ISIN DE000A0S8488

