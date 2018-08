Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für S&T anlässlich einer angekündigten Kapitalerhöhung um 3,4 Prozent auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Mit der Kapitalmaßnahme erhöhe sich die Beteiligung der Ennoconn Investments Holdings am Linzer IT-Dienstleister auf rund 28 Prozent, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger sollten eine daraus resultierend mögliche Kursdelle als Kaufgelegenheit wahrnehmen, empfahl er./edh/la Datum der Analyse: 27.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-08-27/09:41

ISIN: AT0000A0E9W5