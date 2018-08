Novartis: Das war ja zu erwarten…

Nachdem sich Novartis (WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267) endlich festgelegt hatte, was mit der lange Zeit schwächelnden Augenheilkunde-Sparte Alcon geschehen soll, hat sich der Kurs der Novartis-Aktie deutlich erholt. Jetzt konnte der Schweizer Pharmakonzern mit positiven Nachrichten nachlegen.

Die Europäische Kommission hat das Mittel Kymriah zur Behandlung zweier Blutkrebsarten zugelassen. Es ist die erste zugelassene CAR-T-Zell-Therapie in Europa. Die US-Zulassung war bereits erfolgt. Als so genannte Gentherapie war die Aufmerksamkeit besonders groß. Allerdings hat die Konkurrenz ähnliche Therapien in der Pipeline.

Den vollständigen Artikel lesen ...