Aktien von HHLA haben sich am Montag um weitere 3,8 Prozent vom jüngsten Tief seit April 2017 abgesetzt. Mit 21,58 Euro scheinen sich die Papiere des Hafenlogistikers nun über der 200-Tage-Linie zu etablieren, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Mit Hauck & Aufhäuser kommentiert eine weitere Adresse positiv, dass die Reedereiallianz The Alliance ihre Transatlantiklinien von Bremerhaven nach Hamburg verlegen will. "HHLA profitiert davon am meisten", erklärte Experte Pierre Gröning mit Blick auf die Meldungen der Vorwoche.

Zur The Alliance gehören neben Hapag-Lloyd auch Yang Ming und Ocean Network Express. Höchstwahrscheinlich werde sich Hapag-Lloyd für das Container Terminal Altenwerder von HHLA entscheiden, an dem Hapag ohnehin beteiligt ist, so Gröning weiter. Aufgrund der entsprechend Gewinnbeteiligung wäre dies in beiderseitigem Interesse.

Gröning sprach eine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 25 Euro aus. Bereits am Donnerstag hatte Kollege Christian Cohrs von Warburg Research mit einem Ziel von 22 Euro zu Käufen geraten. Auch der Weg zur so wichtigen Elbvertiefung scheint nach jüngst abgeschlossenen Planergänzungsverfahren inzwischen frei./ag/fba

