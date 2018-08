Auch Infiniti hat in Pebble Beach für Aufsehen gesorgt und mit dem Prototype 10 ein neues Konzept präsentiert. Mit diesem rein elektrischen Sportwagen gibt Nissans Nobel-Tochter einen Ausblick auf die künftige Designsprache und die technische Richtung. Doch technische Daten gibt der Hersteller nicht an. Lediglich von beeindruckenden Fahrleistungen wird gesprochen. Damit soll es aber in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...