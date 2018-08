Rekordkurse in den USA - Der deutsche Aktienmarkt knüpft an die moderate Aufwärtsbewegung vom Freitag an und startet ein halbes Prozent im Plus. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Ende einer Ära: Haniel steigt aus bei der Metro *** ifo: deutsche Wirtschaft im Sommerhoch*** Tesla bleibt an der Börse - Musks Glaubwürdigkeit bröckelt*** Marktmanipulation - ist VW Chef Diess noch zu halten? Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß