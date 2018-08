marktEINBLICKE um 12: DAX und Continental auf Erholungskurs

Nachdem der DAX die Vorwoche in der Gewinnzone beenden konnte, legt das wichtigste deutsche Börsenbarometer auch am Montag an Wert zu. Ein Grund dafür ist das überraschend positiv ausgefallene ifo Geschäftsklima für den Monat August.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX 0,6% 12.462 MDAX 0,7% 27.025 TecDAX 1,2% 3.017 SDAX 0,3% 12.439 Euro Stoxx 50 0,1% 3.431

Die Topwerte im DAX sind Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004), Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Interessant ist auch der Blick in die zweite Reihe. Anleger feiern den Auftaktsieg von Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) in der neuen Fußball-Bundesliga-Saison.

