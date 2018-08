Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bertrandt vor Zahlen von 105 auf 96 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Ingenieurdienstleisters sollte keine größeren Überraschungen beinhalten, allerdings bleibe das Preisumfeld in Deutschland wahrscheinlich gedämpft, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Tonn kürzte seine Gewinnschätzungen./ajx/la Datum der Analyse: 27.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-08-27/12:03

ISIN: DE0005232805