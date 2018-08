In der aktuellen Ausgabe 35/2018, die Sie hier bequem herunterladen können, hat DER AKTIONÄR im Rahmen einer großen Cannabis-Story die Aktie von Aurora Cannabis zum Kauf empfohlen. Seitdem notiert das Papier bereits mehr als 16 Prozent im Plus. Doch dies dürfte erst der Anfang einer großen Aufholjagd sein, glaubt DER AKTIONÄR. Die Rahmenbedingungen für Cannabis-Aktien haben sich in den vergangenen Monaten massiv verbessert. Die Legalisierung von Cannabis schreitet weiter voran, ein neuer Multi-Milliardenmarkt entsteht. Uruguay war das erste Land weltweit, das Cannabis legalisiert hat, in den USA ist der Cannabis-Konsum bislang in neun Staaten legal, in zahlreichen weiteren zumindest zu medizinischen Zwecken erlaubt.

Den vollständigen Artikel lesen ...