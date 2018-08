(Trendbrief) - An den Börsen herrschte am Freitag eine positive Stimmung. Die von uns beobachteten 14 Leitbarometer legten um 0,3% zu, womit sich ein durchschnittlicher Wochengewinn von 1,5% ergibt. Vor allem amerikanische Blue Chips und Technologiewerte standen in der Gunst der Anleger. Damit hat sich die Schere zwischen Amerika und Europa weiter geöffnet. Zur technischen Situation...

Den vollständigen Artikel lesen ...