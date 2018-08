Der chinesische Batteriehersteller CATL will laut Europachef Matthias Zentgraf im kommenden Jahr die Arbeiten an seinem im Juli bestätigten Deutschland-Werk in Erfurt beginnen und erste Abteilungen aufbauen. Der Produktionsstart für die Zellen ist weiterhin für 2022 geplant. Das chinesische Unternehmen will am "Erfurter Kreuz" unter anderem Lagerflächen anmieten und bereits die Abteilungen für Produktqualität und ...

