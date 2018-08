Nachdem die vergangene Handelswoche eher ruhig vor sich hinplätscherte, hofften viele Marktteilnehmer, dass vielleicht das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole für neue Impulse sorgen könnte. Es kam zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen was ... Immerhin so viel, dass der DAX auf die Beine kommt. Neuigkeiten gibt es auch wieder von Tesla. Droht dem Autobauer nun Ungemach von der Aufsicht? Volker Meinel von BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.