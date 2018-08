Petro Welt Technologies AG registriert Gesellschaft in Rumänien DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges Petro Welt Technologies AG registriert Gesellschaft in Rumänien 27.08.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wien, 27. August 2018 Die Petro Welt Technologies AG ist führender Anbieter in den Bereichen Mobile Drilling und Well Stimulation. Am 20. August 2018 hat Petro Welt die Registrierung der Gesellschaft PEWETE EVO EUROPE S.R.L. in Bukarest abgeschlossen, um die Dienstleistungen des Unternehmens in Rumänien anzubieten. Basierend auf seiner 20jährigen Expertise wird das Unternehmen mobile Bohranlagen unterschiedlicher Spezifikationen anbieten, die für den europäischen Markt geeignet sind. Nach Zertifizierung aller Tochtergesellschaften gemäß den Standards HSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 wird PEWETE EVO EUROPE S.R.L. in der Lage sein, den rumänischen Kunden alle geeigneten Dienstleistungen anzubieten. Kontakt: Martin Wende (Grayling Austria GmbH) IR contact T: +43 1 524 4300 0 | M: +43 664 605 08 806 martin.wende@grayling.com 27.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717783 27.08.2018

