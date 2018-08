Wirecard zeigt Muskeln: Wie ein gedopter Radprofi zieht die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) den Berg aufwärts ohne Anstalten zu machen, dass die Luft ausgeht. Zuletzt ging die Kursrallye nach erfolgter Prognoseerhöhung sogar noch eine Schippe steiler nach oben.

Ach du Heiliger Zuckerhut, jetzt auch noch das: Heute meldet der DAX-Konzern in Spe den breit angelegten Roll-Out seiner Zahlungssysteme in Brasilien. Die Wirecard-Aktie kann sich vor Käufen kaum retten und kracht in Nähe der anvisierten 200-Euro-Marke. In Folge wiederholter Prognoseerhöhungen und eines stetigen Newsflows ist es kaum überraschend, dass der Noch-TecDax-Titel zuletzt einer der trendstärksten im deutschen Aktienuniversum war - und wohl auch bleiben wird …

Das müssen Sie als Anleger über Wirecards Brasilien-Deal wissen

Wirecard Brasilien, ein Tochterunternehmen der Wirecard Gruppe, wird im bevölkerungsreichsten südamerikanischen Staat einen digitalen Finanzservices für zehntausende von Kunden anbieten. Konkret stellt der Zahlungsspezialist für kleinere Kunden überarbeitete Tools zur Zahlungsabwicklung zur Verfügung. ...

