Die Petro Welt Technologies AG hat die Registrierung der Gesellschaft Pewete Evo Europe S.R.L. in Bukarest abgeschlossen, um die Dienstleistungen des Unternehmens in Rumänien anzubieten. Das Unternehmen wird mobile Bohranlagen unterschiedlicher Spezifikationen anbieten, die für den europäischen Markt geeignet sind. Nach Zertifizierung aller Tochtergesellschaften gemäß den Standards HSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 wird Pewete Evo Europe in der Lage sein, den rumänischen Kunden alle geeigneten Dienstleistungen anzubieten.

