Selbst ist die Frau: auch in Sachen Finanzen?! (Teil 1)

Liebe Leserinnen,

es gab Zeiten, da war der Mann in vielen Familien Alleinverdiener und vorrangig für die Versorgung und Entscheidungen zuständig. Frauen führten den Haushalt und kümmerten sich um die Kindererziehung. Aber ist das heute noch so? Das Leben bringt Veränderungen mit sich, und zu beobachten ist auch der Wandel hinsichtlich Berufschancen für Frauen, Rollenverteilung, Lebensweise und Lifestyle.

Finanzen gehen jeden etwas an. Geld ist das Zahlungsmittel und wir benötigen es um Leben zu können. Wie also gehen wir mit diesem Thema um, wie leben wir es? Was ist finanzielle Freiheit und welchen Stellenwert hat Geld eigentlich für uns? Wir hören oder lesen von Geldanlage, Altersvorsorge, Chancen bei Börsengeschäften und Trading. Aber um dies ausüben zu können benötigen wir erstmal Geld, denn wenn ich nichts habe kann ich nichts anlegen oder ausgeben, geschweige denn mir Waren kaufen, die über die Grundbedürfnisse hinausgehen. Pläne, die uns voranbringen, wären sinnvoll.

Beschäftigen wir uns doch etwas genauer mit dem Thema Geld, und wie auch Frauen es schaffen können sich aus finanzieller Sicht in eine gute Position zu bringen. An meinen Gedanken und Ideen zum Thema Geld/Geldmanagement möchte ich Sie gerne teilhaben lassen, wobei diese besonders an die unabhängige Single-Lady von heute gerichtet sind oder diejenigen, die es werden wollen.

