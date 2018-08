Metro: Der ersehnte Neuanfang?

Wenn eine Aktie, auch noch aus dem MDAX, an einem Tag in der Spitze rund 18 Prozent an Wert zulegt, dann muss etwas außergewöhnliches vorgefallen sein. So war es nun im Fall von Metro (WKN: BFB001 / ISIN: DE000BFB0019) zu beobachten. Beim Spezialisten für den Groß- und Lebensmittelhandel bahnt sich sogar historisches an.

Unlängst hat der Konzern seine Aktivitäten rund um MediaMarkt und Saturn ausgelagert und als Ceconomy (WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503) an die Börse gebracht. Nun geht es rasant weiter. Mit Haniel verliert Metro seinen langjährigen Großaktionär. Dieser will in einem ersten Schritt 7,3 Prozent der Metro-Stammaktien an die EP Global Commerce GmbH, eine Firma hinter der zwei Investoren aus Tschechien und der Slowakei stehen, veräußern. Der Verkauf der restlichen 15,2 Prozent könnte bald folgen. Eine entsprechende Kaufoption wurde vereinbart.

