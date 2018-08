Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Koblenz (pta029/27.08.2018/15:30) - Die Gesellschaft hat 2017 mit der Plattform UltraUpload.io eine neuartige zensurresistente File-Sharing/Streaming Infrastruktur mit integriertem Payment geschaffen. Das Projekt befindet sich bislang im Stealth-Modus (MVP, unbeworben), hat aber bereits seine Alltagstauglichkeit im Rahmen einer Partnerschaft mit externen Projekten bewiesen. Im Gegensatz zu vergleichbaren Projekten wie storj.io werden Hoster für die verwendete Bandbreite (Traffic) kompensiert und nicht für den Speicherplatz. Das Vermarktungsbudget soll mit einem ICO generiert werden, der im September 2018 unter www.Snowden-Coin.com beginnt. Hierzu werden 24 Mio. Coins (Ethereum ERC20 Token) generiert. Über die Dauer von maximal drei Jahren sollen mind. 24 Mio. Eur erlöst werden. Der Großteil des Erlöses soll für die Transition der bisherigen Client-Server-Datenbank in eine Blockchain bzw. Distributed Ledger verwendet werden. Ziel ist es, veröffentlichte Dateien unlöschbar in der Cloud zu halten und dennoch beim Download die beteiligten Hoster, Publisher, Reseller und Uploader anonymisiert bezahlen zu können. Investoren in diesen Security Asset Coin erhalten 24% aller Platform-Umsätze jährlich in Form kostenloser Coins ausgeschüttet. Die Gesellschaft behält 6%. Um die Umsatz-Ausschüttung leisten zu können, sollen monatlich Coins zurückgekauft werden, wodurch für den Coin-Wert eine Wertstabilisierung erwartet wird. Da der Token durch die Umsatzbeteiligung einen wertpapierähnlichen Charakter erhält, ist der prospektfreie Verkauf im Europäischen Wirtschaftsraum auf 5 Mio. Eur gerechnet auf 12 Monate begrenzt (§3 Abs. 2 S.5 WpPG). Für Kapitalvermittler ist eine 15%ige Provision eingeplant. Für Aktionäre der Gesellschaft bietet das Auktionssystem bevorzugte Konditionen. Wie bei ICOs üblich, werden die ersten Coins mit Rabatten bis zu 50% verkauft.



