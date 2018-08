FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Irin will die Französin Daniele Nouy an der Spitze der EZB-Bankenaufsicht beerben. Irlands Finanzminister Paschal Donohoe bestätigte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die stellvertretende Gouverneurin der irischen Zentralbank, Sharon Donnery, Chefin der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht SSM werden möchte und eine entsprechende Bewerbung nach Frankfurt geschickt hat. Bewerbungsschluss war am Freitag vergangener Woche gewesen. Donnery leitet derzeit die Task Force der EZB zur Verringerung der notleidenden Kredite.

August 27, 2018 09:36 ET (13:36 GMT)

