Das Analysehaus RBC hat Tesla auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Anlass der Studie ist die Zusicherung des Chefs Elon Musk, Tesla nicht - wie vor kurzem getwittert - von der Börse zu nehmen. Angesichts des Hin und Her in den vergangenen Wochen müssten selbst die "vernünftigen Optimisten" zugeben, dass Tesla und sein Chef Musk einiges von ihrem Ruhm eingebüßt hätten, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Vertrauen der Investoren in Musk sei der wesentliche Antreiber für den Aktienkurs des Herstellers von Elektrofahrzeugen gewesen. Musk stehe dafür, dass Ideen auch umgesetzt werden. Insofern seien die jüngsten Nachrichten "keine Kleinigkeiten"./bek/ck Datum der Analyse: 27.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US88160R1014