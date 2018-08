Hannover (www.aktiencheck.de) - Außenstehende sind immer wieder von dem Wort überrascht: Ein Gewinn ist doch etwas Positives, weshalb also muss davor gewarnt werden? In der Wirtschaftssprache wird mit "Gewinnwarnung" die Situation beschrieben, wenn ein Unternehmen absieht, das prognostizierte Geschäftsergebnis nicht erreichen zu können, so Dr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...